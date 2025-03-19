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Бах со слезами на глазах отреагировал на избрание почетным главой МОК

Бах со слезами на глазах отреагировал на избрание почетным президентом МОК
Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года, его полномочия истекут в июне. Исполком МОК предложил пожизненно избрать его почетным президентом. Бах поблагодарил членов МОК и не смог сдержать слез, назвав себя очень счастливым человеком
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Томас Бах, который в июне покинет пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), был пожизненно избран почетным президентом организации на сессии в Коста Наварино (Греция), сообщает ТАСС.

Предложение исполкома МОК было принято аккламацией, члены организации стоя приветствовали Баха.

Нового президента МОК изберут 20 марта, он вступит в должность 24 июня, а Бах с этой даты станет почетным президентом.

Бах заявил, что благодарен за возможность после завершения карьеры оставаться преданным спорту, и не сдержал слез.

«Моя золотая медаль изменила мою жизнь, и на посту главы МОК у меня была возможность помочь другим изменить свою жизнь. Вот почему вы видите очень счастливого человека», — добавил Бах.

Бах, чемпион Игр-1976 в командной рапире, является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах
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