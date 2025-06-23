«Реал» победил «Пачуку» на клубном чемпионате мира

«Реал» одержал первую победу на клубном чемпионате мира

«Реал» без Мбаппе победил «Пачуку» со счетом 3:1

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Мадридский «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» в матче группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Игра группы H в Шарлотте (штат Северная Каролина) завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Джуд Беллингем (35), Арда Гюлер (43) и Федерико Вальверде (70). Единственный гол «Пачуки» забил Элиас Монтьель (80).

Мадридская команда уже на седьмой минуте осталась в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио.

У «Реала» вторую игру подряд пропустил Килиан Мбаппе, у которого диагностировали острый гастроэнтерит.

В первом матче на турнире «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» — 1:1. Также в группе H выступает австрийский «РБ Зальцбург».

Заключительную встречу в группе мадридский клуб проведет с «РБ Зальцбург».

Из группы в плей-офф выходят по две команды.