«Реал» с ничьей стартовал на клубном ЧМ в первом матче во главе с Алонсо
Футболисты мадридского «Реала» сыграли вничью с саудовским «Аль-Хилялем» в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира.
Встреча, которая прошла в Майами, завершилась со счетом 1:1. В составе «Реала» мяч забил Гонсало Гарсия на 34-й минуте, в команде «Аль-Хиляля» забил Рубен Невеш на 41-й минуте, с пенальти.
Оба клуба провели первые матчи с новыми главными тренерами. «Реал» вместо Карло Анчелотти возглавил Хаби Алонсо, а в «Аль-Хиляль» пришел Симоне Индзаги, покинувший миланский «Интер».
«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира рекордные пять раз. Ранее единственная очная встреча у мадридцев и «Аль-Хиляля» была в финале клубного ЧМ в 2022 году (5:3).
В группе Н также выступают «Зальцбург» и мексиканская «Пачука», которые проведут очный матч в ночь на 19 июня.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.
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