Мбаппе госпитализировали во время клубного ЧМ в США
Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отвезли в больницу из-за острого гастроэнтерита, сообщила пресс-служба мадридского клуба. Французский футболист пройдет обследование и лечение.
Ранее L'Equipe сообщила, что Мбаппе из-за инфекции изолировали в гостиничном номере, чтобы он не заразил одноклубников перед вторым матчем клубного чемпионата мира, который проходит в США.
«Мы не знаем, будет ли он на втором матче. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Футболист мадридского клуба Федерико Вальверде отмечал, что Мбаппе, по его мнению, вообще не выходил из номера из-за простуды.
«Реал» в первом матче с «Аль-Хилялем» сыграл вничью — 1:1. Следующая игра у него запланирована против мексиканской «Пачуки» 22 июня.
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