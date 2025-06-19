Мбаппе госпитализировали во время клубного ЧМ в США из-за гастроэнтерита

Мбаппе госпитализировали во время клубного ЧМ в США

У Мбаппе острый гастроэнтерит, ранее его изолировали в гостиничном номере. Футболист накануне пропустил первый матч клубного ЧМ против «Аль-Хиляля»

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отвезли в больницу из-за острого гастроэнтерита, сообщила пресс-служба мадридского клуба. Французский футболист пройдет обследование и лечение.

Ранее L'Equipe сообщила, что Мбаппе из-за инфекции изолировали в гостиничном номере, чтобы он не заразил одноклубников перед вторым матчем клубного чемпионата мира, который проходит в США.

«Мы не знаем, будет ли он на втором матче. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Футболист мадридского клуба Федерико Вальверде отмечал, что Мбаппе, по его мнению, вообще не выходил из номера из-за простуды.

«Реал» в первом матче с «Аль-Хилялем» сыграл вничью — 1:1. Следующая игра у него запланирована против мексиканской «Пачуки» 22 июня.