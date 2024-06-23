Рекордсмен РПЛ по продолжительности «сухой серии» Медведев перешел в «Пари НН»

Рекордсмен РПЛ по продолжительности «сухой серии» перешел в «Пари НН»

Голкипер Никита Медведев покинул «Ростов» на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с нижегородским клубом

Никита Медведев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Голкипер Никита Медведев на правах свободного агента перешел в «Пари НН». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба РПЛ.

29-летний вратарь подписал с новым клубом трехлетний контракт.

Ранее в РПЛ он играл за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и «Ростов». В составе «Локомотива» стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В прошлом сезоне в составе «Ростова» он провел 17 матчей, пропустив 21 гол.

Медведев является обладателем рекордной «сухой серии» чемпионата России (1034 минуты без пропущенных мячей, 2017 год).