Рекордсмен РПЛ по продолжительности «сухой серии» перешел в «Пари НН»
Голкипер Никита Медведев на правах свободного агента перешел в «Пари НН». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба РПЛ.
29-летний вратарь подписал с новым клубом трехлетний контракт.
Ранее в РПЛ он играл за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и «Ростов». В составе «Локомотива» стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.
В прошлом сезоне в составе «Ростова» он провел 17 матчей, пропустив 21 гол.
Медведев является обладателем рекордной «сухой серии» чемпионата России (1034 минуты без пропущенных мячей, 2017 год).
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