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Спорт ,  
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Клуб Карпина купил вратаря сборной Таджикистана

«Ростов» купил вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова за €250 тыс.
Трансфер Рустама Ятимова из «Истиклола» обошелся «Ростову» в €250 тыс.
Рустам Ятимов
Рустам Ятимов (Фото: fc-rostov.ru)

«Ростов» договорился с таджикистанским клубом «Истиклол» о трансфере вратаря Рустама Ятимова. Об этом сообщается на сайте российской команды.

25-летний Ятимов является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он играл с 2018 года, провел 92 матча, из которых 39 — на ноль. Является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На счету Ятимова 44 матча за сборную Таджикистана.

Клуб Карпина объявил об уходе вратаря
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Сергей Песьяков

Спортивный директор «Истиклола» Нуриддин Давронов сообщил Sport24, что трансфер Ятимова обошелся «Ростову» в €250 тыс., а голкипер подписал с новым клубом контракт на пять лет.

В конце мая «Ростов» покинул основной вратарь последних лет Сергей Песьяков.

«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате РПЛ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов Российская премьер-лига (РПЛ) Таджикистан

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