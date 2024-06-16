Клуб Карпина купил вратаря сборной Таджикистана

Трансфер Рустама Ятимова из «Истиклола» обошелся «Ростову» в €250 тыс.

Рустам Ятимов (Фото: fc-rostov.ru)

«Ростов» договорился с таджикистанским клубом «Истиклол» о трансфере вратаря Рустама Ятимова. Об этом сообщается на сайте российской команды.

25-летний Ятимов является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он играл с 2018 года, провел 92 матча, из которых 39 — на ноль. Является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На счету Ятимова 44 матча за сборную Таджикистана.

Спортивный директор «Истиклола» Нуриддин Давронов сообщил Sport24, что трансфер Ятимова обошелся «Ростову» в €250 тыс., а голкипер подписал с новым клубом контракт на пять лет.

В конце мая «Ростов» покинул основной вратарь последних лет Сергей Песьяков.

«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате РПЛ.