Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянке Джасмин Паолини.
Андреева уступила со счетом 3:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час 13 минут. Соперницы сделали по эйсу, итальянка реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.
Во втором сете 17-летняя россиянка заплакала после одного из розыгрышей.
В финале Паолини встретится с первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турнира Игой Свёнтек.
Андреева, 38-я ракетка мира, стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет, она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга.
Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.
У 28-летней Паолини, которая теперь займет как минимум седьмое место в мировом рейтинге, ранее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был четвертый круг на Australian Open в этом году. Всего за карьеру она выиграла два турнира, в том числе категории WTA-1000 в Дубае в феврале этого года.
Паолини стала всего третьей итальянкой, которая вышла в финал «Ролан Гаррос» в Открытую эру (с 1968 года) после Франчески Скьявоне (2010 год — победа, 2011 — финал) и Сары Эррани (проиграла в финале в 2012-м Марии Шараповой).
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах в Париже.
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