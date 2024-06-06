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Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева проиграла Паолини и не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»
Россиянка уступила Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6. Итальянка в финале сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянке Джасмин Паолини.

Андреева уступила со счетом 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Соперницы сделали по эйсу, итальянка реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Во втором сете 17-летняя россиянка заплакала после одного из розыгрышей.

В финале Паолини встретится с первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турнира Игой Свёнтек.

Мирра Андреева проиграла первую партию в полуфинале «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

Андреева, 38-я ракетка мира, стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет, она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.

У 28-летней Паолини, которая теперь займет как минимум седьмое место в мировом рейтинге, ранее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был четвертый круг на Australian Open в этом году. Всего за карьеру она выиграла два турнира, в том числе категории WTA-1000 в Дубае в феврале этого года.

Паолини стала всего третьей итальянкой, которая вышла в финал «Ролан Гаррос» в Открытую эру (с 1968 года) после Франчески Скьявоне (2010 год — победа, 2011 — финал) и Сары Эррани (проиграла в финале в 2012-м Марии Шараповой).

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева
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