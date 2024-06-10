Россиянка Мирра Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA

Россиянка Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA

Мирра Андреева благодаря выходу в полуфинал «Ролан Гаррос» поднялась на 15 позиций в рейтинге

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 38-го на 23-е место в рейтинге WTA, который опубликован на сайте организации. До нынешней недели она не поднималась в рейтинге выше 38-й строчки.

Андреева сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» благодаря победе над второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Россиянка стала самой молодой участницей полуфинала «Большого шлема» с 1997 года, когда в 16 лет это удалось сделать швейцарке Мартине Хингис. В полуфинале Андреева уступила итальянке Джасмин Паолини.

Андреева впервые вышла в полуфинал турнира во взрослом теннисе. Благодаря этому она вошла в состав участников Олимпиады от России. Теперь для участия на Играх она должна получить допуск Международного олимпийского комитета.

В топ-5 произошло одно изменение. 20-летняя американка Коко Гауфф, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос», сместила со второго места Соболенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек сохранила первое место.

Рейтинг WTA от 10 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11695 очков

2 (3). Коко Гауфф (США) — 7988

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625...

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3088...

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2640

16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2360...

23 (38). Мирра Андреева (Россия) — 2017

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 1986...

26 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756...

34 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623...

36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427...

48 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1176...

60 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1036...

78 (70). Элина Аванесян (Россия) — 926

100 (100) Эрика Андреева (Россия) — 729

