Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат»

Даудов руководил клубом почти 13 лет

Ахмат Кадыров (Фото: пресс-служба ФК "Ахмат")

Магомед Даудов покинул пост президента грозненского «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба. <...>. Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба», — говорится в сообщении.

Новым президентом «Ахмата» стал недавно назначенный министром Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

Даудов 15 мая сложил с себя полномочия председателя парламента Чеченской республики спустя девять лет.

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