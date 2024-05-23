Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат»
Магомед Даудов покинул пост президента грозненского «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.
«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба. <...>. Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба», — говорится в сообщении.
Новым президентом «Ахмата» стал недавно назначенный министром Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.
Даудов 15 мая сложил с себя полномочия председателя парламента Чеченской республики спустя девять лет.
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