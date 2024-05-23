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В IBF отреагировали на возможное лишение Усика чемпионского титула

В IBF отреагировали на возможное лишение Усика чемпионского титула
Усик несколько лет откладывает бой с обязательным претендентом по версии IBF Хрговичем и собирается устроить поединок с Фьюри. В IBF заявили, что любой чемпион может попросить об отсрочке, но украинец пока не сделал этого
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинец Александр Усик может лишиться чемпионского звания Международной боксерской федерации (IBF), если не запросит об отсрочке защиты титула. Об этом BoxingScene сообщил глава организации Дэрил Пиплз.

Reuters ранее сообщил, что IBF в ближайшее время может отозвать свой пояс в супертяжелом весе у Усика.

«Согласно правилу в контракте не должно быть пункта об обязательном реванше, который помешает защите титула. Каждый в той или иной степени знает о последствиях. Мы уже поступали так раньше. Любой действующий чемпион IBF может попросить об исключении. Может ли команда Усика сделать это? У них есть на это право. Почему они этого не сделали? Я не знаю», — сказал Пиплз.

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Александр Усик

Усик 18 мая победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира. Из-за нескольких переносов боя с британцем Усик не провел защиту титула IBF против претендента на пояс хорвата Филипа Хрговича, хотя организация обязала его сделать это еще в июле 2022 года.

Поскольку контракт на бой с Фьюри включал опцию реванша, Усик снова не встретится с Хрговичем. У хорвата 1 июня в Эр-Рияде пройдет бой против британца Даниеля Дюбуа, а победитель этого поединка, вероятно, встретится с другим британцем, Энтони Джошуа.

В 2015-м IBF уже поступала так с Фьюри — через десять дней после того, как он отобрал ее пояс, а также титулы WBA, WBO и IBO у украинца Владимира Кличко. Тогда контракт Фьюри также подразумевал реванш и исключал титульный бой с обязательным претендентом по версии IBF Вячеславом Глазковым.

Предыдущий абсолютный чемпион мира в этом весе Леннокс Льюис также потерял пояса WBA и IBF в 2000-м и 2002-м соответственно из-за отказа от боев с обязательными претендентами.

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Альвина Цаканян
бокс IBF Александр Усик Тайсон Фьюри
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