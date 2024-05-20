Reuters: IBF может лишить Усика титула, как и Фьюри девять лет назад

Reuters сообщил о риске для Усика вслед за Фьюри остаться без пояса IBF

Усик несколько лет откладывает бой с обязательным претендентом по версии IBF Хрговичем и собрался устроить еще один бой с Фьюри. В 2015-м IBF лишила своего пояса Фьюри по той же причине спустя десять дней после победы над Кличко

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Международная федерация бокса (IBF) в ближайшее время может отозвать свой пояс в супертяжелом весе у украинца Александра Усика из-за его согласия на реванш с Тайсоном Фьюри, пишет Reuters.

Усик 18 мая победил в Эр-Рияде Фьюри, став абсолютным чемпионом мира. Из-за нескольких переносов боя с британцем Усик не провел защиту титула против претендента на пояс хорвата Филипа Хрговича, хотя IBF обязала его сделать это еще в июле 2022 года.

Поскольку контракт на бой с Фьюри включал опцию реванша, Усик снова не встретится с Хрговичем. У хорвата 1 июня в Эр-Рияде пройдет бой против британца Даниеля Дюбуа, а победитель этого поединка, вероятно, встретится с другим британцем, Энтони Джошуа.

В 2015-м IBF уже поступала так с Фьюри — через десять дней после того, как он отобрал ее пояс, а также титулы WBA, WBO и IBO у украинца Владимира Кличко. Тогда контракт Фьюри также подразумевал реванш и исключал титульный бой с обязательным претендентом по версии IBF Вячеславом Глазковым.

Предыдущий абсолютный чемпион мира в этом весе Леннокс Льюис также потерял пояса WBA и IBF в 2000-м и 2002-м соответственно из-за отказа от боев с обязательными претендентами.

О том, что Усик освободит титул IBF и его разыграют Хргович и Дюбуа, после боя написал журналист Дэн Рафаэль.

IBF пока официально не сообщала о статусе боя Хрговича.