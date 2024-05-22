Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN
Украинец Александр Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала ESPN.
Украинец 18 мая победил в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Усик ранее занимал в рейтинге ESPN третье место. С первой строчки он сместил абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.
На третьем месте в рейтинге японец Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион во втором легчайшем весе, на четвертом — россиянин Дмитрий Бивол (суперчемпион WBA в полутяжелом весе), на пятом — мексиканец Сауль Альварес (абсолютный чемпион во втором среднем весе).
37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования