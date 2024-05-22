Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN

Усик после победы над Фьюри возглавил рейтинг ESPN лучших боксеров мира

Украинец 18 мая победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В рейтинге ESPN он ранее занимал третью строчку, а с первого места он сместил американца Теренса Кроуфорда

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинец Александр Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала ESPN.

Украинец 18 мая победил в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик ранее занимал в рейтинге ESPN третье место. С первой строчки он сместил абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.

На третьем месте в рейтинге японец Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион во втором легчайшем весе, на четвертом — россиянин Дмитрий Бивол (суперчемпион WBA в полутяжелом весе), на пятом — мексиканец Сауль Альварес (абсолютный чемпион во втором среднем весе).

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.