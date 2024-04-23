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Пелагея споет песню «Конь» перед матчем ЦСКА — «Спартак»

Пелагея споет песню «Конь» перед матчем ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре РПЛ
Встреча 21-го тура РПЛ состоится 25 апреля на «ВЭБ Арене»
Фото: ФК ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА

Певица Пелагея выступит перед началом матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.

Встреча состоится 25 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:30 мск.

Заслуженная артистка России Пелагея выступит с песней «Конь». «Кони» — прозвище ЦСКА.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» располагается на четвертой строчке с 38 очками.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Спартак Москва Пелагея
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