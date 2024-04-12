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«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком»

«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем РПЛ против «Спартака»
Сочинский клуб сделал шуточный ролик, в котором на поле стадиона «Фишт» прилетает тренер «Спартака» в скафандре и футболке Георгия Джикии. Матч 24-го тура РПЛ пройдет 13 апреля
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Сочи» представил шуточный видеоролик в преддверии матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Встреча состоится 13 апреля на стадионе «Фишт».

Ролик посвящен Дню космонавтики. В нем на поле приземляется космический аппарат, из него выходит человек в шлеме и в футболке с фамилией капитана «Спартака» Георгия Джикии. Он говорит по-испански, и оказывается, что это главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

Потом к нему выходит тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин и прогоняет. В частности, он использовал свою мемную фразу про Колизей. В 2020-м Бородин поругался с Доменико Тедеско, который на тот момент возглавлял «Спартак». Тогда он произнес слова: «Это наше место, это наш Колизей».

«Мне тут не рады, улетаю домой, беру суши и иду спать», — говорит в ролике «Абаскаль» и покидает поле. Это отсылка к похожим словам испанского тренера в ответ на вопрос об отставке после недавнего матча с «Динамо».

«Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» расположился на последней, 16-й строчке (15 очков).

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Сочи
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