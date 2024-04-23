В прокуратуре Нидерландов ответили на вопрос об экстрадиции Промеса
Никакого развития ситуации с экстрадицией футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды пока нет, сообщили «РИА Новости» в голландской прокуратуре.
«Нет, никакого развития ситуации по его делу нет», — сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.
Ранее нидерландский телеканал RTL сообщил, что первое заседание по делу об экстрадиции Промеса состоится 2 мая.
Футболист «Спартака» находится под стражей в ОАЭ с 13 марта. После окончания сборов в конце февраля Промес не смог вылететь в Россию с «красно-белыми». Сейчас содержится в тюрьме в городе Аль-Авир.
В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас