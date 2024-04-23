Прокуратура Нидерландов: развития ситуации по делу об экстрадиции Промеса нет

В прокуратуре Нидерландов ответили на вопрос об экстрадиции Промеса

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн заявила, что никакого развития ситуации по делу футболиста «Спартака» нет. Ранее RTL сообщил, что суд по этому делу начнется в Дубае 2 мая

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Никакого развития ситуации с экстрадицией футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды пока нет, сообщили «РИА Новости» в голландской прокуратуре.

«Нет, никакого развития ситуации по его делу нет», — сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.

Ранее нидерландский телеканал RTL сообщил, что первое заседание по делу об экстрадиции Промеса состоится 2 мая.

Футболист «Спартака» находится под стражей в ОАЭ с 13 марта. После окончания сборов в конце февраля Промес не смог вылететь в Россию с «красно-белыми». Сейчас содержится в тюрьме в городе Аль-Авир.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.