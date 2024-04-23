Один из лучших чешских хоккеистов в истории НХЛ завершил карьеру

Якуб Ворачек сообщил, что больше не может выходить на лед из-за последствий 12 сотрясений мозга. 34-летний форвард занимает третье место среди чешских хоккеистов в истории НХЛ по набранным очкам

Якуб Ворачек (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Один из лучших чешских хоккеистов в истории НХЛ Якуб Ворачек объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Об этом сообщает CNN Prima News.

Ворачек из-за проблем, возникших после очередного сотрясения мозга, не играл с сезона 2022/23. По словам хоккеиста, всего за карьеру он перенес 12 сотрясений, четыре из которых были серьезными.

«Было несложно принять, что все кончено. Я знал, что невозможно продолжать играть. И если что-то не получается, нет смысла об этом беспокоиться. Жизнь — это не только хоккей. Мне не на что жаловаться. Я отыграл 15 лет и более тысячи матчей в НХЛ, я доволен. Пришло время заняться чем-то другим», — сказал Ворачек.

В НХЛ Ворачек выступал за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», также в сезоне 2012/13 во время локаута чешский форвард успел поиграть в КХЛ за пражский «Лев».

Всего Ворачек провел в НХЛ 1058 матчей в регулярном чемпионате и набрал 806 (223+583) очков. Это третий показатель среди чешских хоккеистов, он уступает только Патрику Элиашу (1025 очков) и Яромиру Ягру (1921). Примечательно, что сейчас Ворачек входит в тренерский штаб чешского «Кладно», где 52-летний Ягр до сих пор выходит на лед.