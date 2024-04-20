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Илья Ковальчук пообещал скоро ответить на вопрос о продолжении карьеры

Илья Ковальчук пообещал скоро ответить на вопрос о продолжении карьеры хоккеиста
Соглашение 40-летнего олимпийского чемпиона Пхёнчхана с московским «Спартаком» истекает 30 апреля
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Форвард «Спартака», олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук пообещал в ближайшее время дать ответ на вопрос о продолжении карьеры хоккеиста.

«Не готов сейчас ответить на этот вопрос [о продолжении карьеры], но в скором времени вы об этом узнаете», — цитирует 40-летнего Ковальчука ТАСС.

По словам Ковальчука, он не намерен продолжать играть в возрасте 52 лет, как это сейчас делает чех Яромир Ягр. «У него, насколько я знаю, нет детей, семьи. Он такой волк-одиночка, который любит хоккей», — отметил Ковальчук.

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Илья Ковальчук

Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард сыграл лишь в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.

«Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 2:4. Контракт Ковальчука завершается в конце сезона.

Ковальчук выступал за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

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Хоккей КХЛ Илья Ковальчук ХК Спартак
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