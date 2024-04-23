УЕФА назначил судей на Евро-2024, среди них арбитр из Аргентины и нет россиян

УЕФА включил в число судей на Евро-2024 аргентинца, но не россиян

На турнире в Германии будет работать 19 главных судей, среди которых арбитр из Аргентины

Фото: Oliver Hardt / Getty Images

УЕФА на своем сайте опубликовал список из 19 главных арбитров, которые будут работать на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

На Евро-2024 отправятся: Славко Винчич (Словения), Марко Гуида, Даниэле Орсато (оба — Италия), Артур Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Франсуа Летесье, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тейлор (оба — Англия), Хесус Хиль Мансано (Испания) и Сандро Шерер (Швейцария).

Кроме того, как и на Евро-2020, в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) рефери из Аргентины Факундо Тельо будет работать на турнире в Германии.

Российские арбитры после начала спецоперации на Украине не получают назначения на матчи еврокубков или национальных сборных.

На Евро-2020 работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Она судила два матча группового турнира и игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия.

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.