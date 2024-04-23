В Федерации опровергли увольнение пятиборки из-за нейтрального статуса

В пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) отметили, что недавно происходили корректировки списков сборной, но получившая нейтральный статус Ульяна Баташова остается в составе национальной команды

Ульяна Баташова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) заявили, что получившая нейтральный статус Ульяна Баташова продолжает числиться в списках национальной сборной.

Накануне Баташова заявила, что ее уволили из сборной после того, как она попыталась получить нейтральный статус для участия в международных стартах.

«Ульяна Баташова продолжает числиться с списках сборных команд России. Более того, недавно было корректировки списков, кого-то исключали или включали, но ее в их числе нет. Она как была, так и останется», — сообщили в Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Также Баташова заявляла, что ее лишили зарплаты после того, как она получила нейтральный статус. «После того как меня допустили, 1 апреля убрали (со ставки). То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятая. Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях», — добавила она.

29-летняя Баташова является шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью в личном зачете (2018, 2020), в команде (2019, 2020) и в эстафете (2013, 2020), двукратным серебряным призером чемпионата мира в команде и эстафете (2017, 2021).