Пятиборка сообщила об увольнении из сборной из-за нейтрального статуса

Попросившая нейтральный статус для участия на международных турнирах Ульяна Баташова отметила, что не хочет предавать свою мечту ради зарплаты в сборной России

Ульяна Баташова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Участница Олимпийских игр в Токио по пятиборью Ульяна Баташова рассказала «СЭ», что Федерация современного пятиборья России (ФСПР) уволила ее из сборной после того, как она попыталась получить нейтральный статус для участия в международных стартах.

«Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — Баташова.

Спортсменка добавила, что не хочет предавать свою мечту ради зарплаты в сборной. «После того как меня допустили, 1 апреля убрали (со ставки). То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятая. Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях», — добавила она.

Спортсменка отметила, что не считает себя предателем. «Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме?» — заключила Баташова.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в Федерацию современного пятиборья России (ФСПР)

Баташова на прошедшем этапе Кубка мира стала седьмой. Она является единственной из россиян в современном пятиборье, кто подал документы на нейтральный статус.

29-летняя Баташова является шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью в личном зачете (2018, 2020), в команде (2019, 2020) и в эстафете (2013, 2020), двукратным серебряным призером чемпионата мира в команде и эстафете (2017, 2021).

В декабре 2023 года МОК сообщил, что допустит россиян к участию в Олимпиаде при соблюдении ряда требований. В марте МОК сообщил, что на Играх в Париже смогут выступить не более 55 россиян, в реальности же численность окажется ниже. В МОК отметили, что в лучшем случае 36 россиян получат допуск. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.