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Пятиборка сообщила об увольнении из сборной из-за нейтрального статуса

Пятиборку Баташову уволили из сборной России за получение нейтрального статуса
Попросившая нейтральный статус для участия на международных турнирах Ульяна Баташова отметила, что не хочет предавать свою мечту ради зарплаты в сборной России
Ульяна Баташова
Ульяна Баташова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Участница Олимпийских игр в Токио по пятиборью Ульяна Баташова рассказала «СЭ», что Федерация современного пятиборья России (ФСПР) уволила ее из сборной после того, как она попыталась получить нейтральный статус для участия в международных стартах.

«Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — Баташова.

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Спортсменка добавила, что не хочет предавать свою мечту ради зарплаты в сборной. «После того как меня допустили, 1 апреля убрали (со ставки). То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятая. Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях», — добавила она.

Спортсменка отметила, что не считает себя предателем. «Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме?» — заключила Баташова.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в Федерацию современного пятиборья России (ФСПР)

Баташова на прошедшем этапе Кубка мира стала седьмой. Она является единственной из россиян в современном пятиборье, кто подал документы на нейтральный статус.

29-летняя Баташова является шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью в личном зачете (2018, 2020), в команде (2019, 2020) и в эстафете (2013, 2020), двукратным серебряным призером чемпионата мира в команде и эстафете (2017, 2021).

В декабре 2023 года МОК сообщил, что допустит россиян к участию в Олимпиаде при соблюдении ряда требований. В марте МОК сообщил, что на Играх в Париже смогут выступить не более 55 россиян, в реальности же численность окажется ниже. В МОК отметили, что в лучшем случае 36 россиян получат допуск. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

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Альвина Цаканян
современное пятиборье нейтральный статус
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