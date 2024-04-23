Лучшая теннисистка России заявила, что скучает по родине

Дарья Касаткина: скучаю по России, но приехать туда возможности нет

Дарья Касаткина призналась, что скучает по родному Тольятти и в целом по России, где последний раз была в 2021 году. «Ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет», — отметила теннисистка

Дарья Касаткина (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская теннисистка, первая ракетка страны Дарья Касаткина рассказала в интервью «Чемпионату», что скучает по родному Тольятти.

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет», — сказала Касаткина.

По словам Касаткиной, жить в Тольятти она вряд ли бы стала. «Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить там, скорее всего, не стала бы, но бывать в местах, где прошло мое детство, — особая энергетика, которая подпитывает», — отметила теннисистка.

26-летняя Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России.

На счету Касаткиной шесть титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне россиянка трижды играла в финалах — на турнирах в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне, — но все три раза уступала в решающих встречах.