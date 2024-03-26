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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Касаткина назвала себя «бомжом» после слов Винер об участии в Олимпиаде

Касаткина отреагировала на слова Винер: «бомж» Дарья передает всем привет
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ранее заявила, что россияне, которые выступят на Олимпиаде, будут «командой бомжей». Первая ракетка России на это ответила: «Бомж» Дарья передает всем привет»
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем телеграм-канале отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина, выложив заголовки новостей с фразой Винер.

Винер назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде
Спорт
Ирина Винер

Винер ранее 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

26-летняя Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Дарья Касаткина Ирина Винер Олимпиада-2024
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