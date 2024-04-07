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Касаткина проиграла третий финал турнира WTA в сезоне

Россиянка Касаткина проиграла американке Коллинз в финале турнира в Чарльстоне
Касаткина уступила Коллинз со счетом 2:6, 1:6. Россиянка в этом сезоне трижды доходила до финалов, но победить не смогла
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Elsa / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне (Южная Каролина, США) с призовым фондом $922 тыс.

В финале Касаткина, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с американкой Даниэль Коллинз (22) и уступила со счетом 2:6, 1:6.

Коллинз одержала вторую победу над Касаткиной в четырех матчах.

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Россиянка в третий раз играла в финале турнира WTA в этом году — в решающих матчах в австралийской Аделаиде и Абу-Даби она уступила, соответственно, Елене Остапенко (Латвия) и Елене Рыбакиной (Казахстан).

Коллинз получит $142 тыс. призовых, Касаткина — $87 тыс.

В прошлом году Касаткина дошла в Чарльстоне до полуфинала.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина
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