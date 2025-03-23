Роман Ротенберг: всегда готов возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ

Ротенберг заявил о готовности возглавить сборную КХЛ в матче против НХЛ

Путин 18 марта предложил Трампу организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Ротенберг после отстранения сборной возглавляет команду «Россия 25», играющую в основном с белорусами. Он заявил, что готов руководить и сборной КХЛ

Роман Ротенберг (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил Metaratings, что «всегда готов» возглавить сборную КХЛ в матчах с НХЛ.

«Но будет так, как скажут вышестоящие люди», — добавил Ротенберг.

Он отметил, что выбирать главного тренера будут после того, как примут решение о формате игры.

В Кремле 18 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поддержал идею Владимира Путина организовать матчи «между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ».

Министр спорта Михаил Дегтярев на следующий день сказал, что идею «уже прорабатывают».

Ротенберг после отстранения основной сборной России от турниров международной федерации (IIHF) в 2022 году возглавил команду «Россия 25», которая играла товарищеские матчи с Белоруссией и Казахстаном.