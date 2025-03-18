Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ
Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать матчи между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора двух президентов.
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