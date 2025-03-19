Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛ
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что тему матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ, которые накануне в разговоре с Дональдом Трампом предложил провести Владимир Путин, «уже прорабатывают». Слова министра приводит «РИА Новости».
«Уже прорабатываем, КХЛ и НХЛ прорабатывают возможность проведения подобных матчей. Время и география будут сообщены дополнительно», — сказал Дегтярев.
Министр отметил, что если саму идею «поддержали главы двух великих держав, этого достаточно, чтобы проект состоялся».
По словам Дегтярева, подобные матчи в России могли бы принять многие арены, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.
Замглавы НХЛ Билл Дэйли 18 марта заявил «Чемпионату», что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей, но с лигой пока не связывались по поводу игр и соответствующих планов у нее пока нет.
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