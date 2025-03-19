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Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Дегтярев: уже прорабатываем идею матчей между игроками КХЛ и НХЛ
Путин во время разговора с Трампом предложил организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Дегтярев заявил, что поддержки глав двух государств достаточно, чтобы проект состоялся
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Global Look Press)

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что тему матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ, которые накануне в разговоре с Дональдом Трампом предложил провести Владимир Путин, «уже прорабатывают». Слова министра приводит «РИА Новости».

«Уже прорабатываем, КХЛ и НХЛ прорабатывают возможность проведения подобных матчей. Время и география будут сообщены дополнительно», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что если саму идею «поддержали главы двух великих держав, этого достаточно, чтобы проект состоялся».

По словам Дегтярева, подобные матчи в России могли бы принять многие арены, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ
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Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Замглавы НХЛ Билл Дэйли 18 марта заявил «Чемпионату», что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей, но с лигой пока не связывались по поводу игр и соответствующих планов у нее пока нет.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ КХЛ Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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