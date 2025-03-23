Британец отказался считать унизительным поражение на выборах главы МОК
Президент World Athletics Себастьян Коу заявил AFP, что после неудачи на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) сосредоточится на «большой работе» в легкой атлетике.
Британец набрал всего восемь голосов на выборах, которые прошли 20 марта на сессии МОК в Греции. Новым президентом МОК избрали зимбабвийку Кирсти Ковентри, которая получила 49 из 97 голосов, второе место на выборах занял испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (28).
На вопрос о том, не считает ли он унизительным свое поражение, Коу ответил: «Я так не думаю».
Он отметил, что был рад «предложить видение, которого придерживается», и думал, что «сможет внести свой вклад», но этого не произошло.
Бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл Коу «самым известным русофобом в спортивном мире».
Когда британец возглавил международную федерацию в 2015-м, Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили из-за допинг-скандала до 2023 года. После начала спецоперации на Украине World Athletics снова отстранила россиян.
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