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Британец отказался считать унизительным поражение на выборах главы МОК

Себастьян Коу заявил, что не считает унизительными результаты выборов главы МОК
Глава World Athletics получил на выборах главы МОК только восемь голосов — большинство поддержали Кирсти Ковентри. Коу сказал, что хотел внести свой вклад в олимпийское движение, но теперь сосредоточится на легкой атлетике
Себастьян Коу
Себастьян Коу (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил AFP, что после неудачи на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) сосредоточится на «большой работе» в легкой атлетике.

Британец набрал всего восемь голосов на выборах, которые прошли 20 марта на сессии МОК в Греции. Новым президентом МОК избрали зимбабвийку Кирсти Ковентри, которая получила 49 из 97 голосов, второе место на выборах занял испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (28).

На вопрос о том, не считает ли он унизительным свое поражение, Коу ответил: «Я так не думаю».

Он отметил, что был рад «предложить видение, которого придерживается», и думал, что «сможет внести свой вклад», но этого не произошло.

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Кирсти Ковентри

Бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл Коу «самым известным русофобом в спортивном мире».

Когда британец возглавил международную федерацию в 2015-м, Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили из-за допинг-скандала до 2023 года. После начала спецоперации на Украине World Athletics снова отстранила россиян.

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Теги
Анна Сатдинова
Себастьян Коу Международный олимпийский комитет (МОК) World Athletics
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