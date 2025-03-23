Британец отказался считать унизительным поражение на выборах главы МОК

Глава World Athletics получил на выборах главы МОК только восемь голосов — большинство поддержали Кирсти Ковентри. Коу сказал, что хотел внести свой вклад в олимпийское движение, но теперь сосредоточится на легкой атлетике

Себастьян Коу (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил AFP, что после неудачи на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) сосредоточится на «большой работе» в легкой атлетике.

Британец набрал всего восемь голосов на выборах, которые прошли 20 марта на сессии МОК в Греции. Новым президентом МОК избрали зимбабвийку Кирсти Ковентри, которая получила 49 из 97 голосов, второе место на выборах занял испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (28).

На вопрос о том, не считает ли он унизительным свое поражение, Коу ответил: «Я так не думаю».

Он отметил, что был рад «предложить видение, которого придерживается», и думал, что «сможет внести свой вклад», но этого не произошло.

Бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл Коу «самым известным русофобом в спортивном мире».

Когда британец возглавил международную федерацию в 2015-м, Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили из-за допинг-скандала до 2023 года. После начала спецоперации на Украине World Athletics снова отстранила россиян.