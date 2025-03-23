Украинская чемпионка Олимпиады Магучих проиграла в борьбе за золото на ЧМ

Магучих, которой принадлежит мировой рекорд, на ЧМ в помещении уступила австралийкам Олислагерс и Паттерсон. После соревнований украинка заявила, что у нее были проблемы с лодыжкой

Ярослава Магучих (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих заняла третье место на чемпионате мира в помещении в китайском Нанкине.

Золото взяла австралийка Никола Олислагерс (1,97 м), серебро у ее соотечественницы Элинор Паттерсон (1,97). Магучих прыгнула на 1,95 м, после соревнований она призналась, что испытывала проблемы с лодыжкой.

Магучих в июле 2024-го побила 37-летний мировой рекорд, принадлежавший Стефке Костадиновой, прыгнув на 2,10 м. На Олимпиаде в Париже украинка взяла золото, опередив Олислагерс.

Российские легкоатлеты, в том числе чемпионка Игр в Токио и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, отстранены от соревнований World Athletics.

Магучих после начала военной операции России на Украине неоднократно критиковала Ласицкене, называла «клеймом» их совместную фотографию в Токио, а также заявляла, что больше не считает россиянку кумиром. Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заступился за Ласицкене, заявив, что Магучих, которой 23 года, в своем возрасте сама вряд ли понимает, как устроен мир.