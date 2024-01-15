Бывший тренер «Зенита» и сборной России возглавил команду Кюрасао

Дик Адвокат в прошлом году в очередной раз завершил тренерскую карьеру, но потом приступил к переговорам с Федерацией футбола Кюрасао, которая занимает 90-е место в рейтинге ФИФА

Дик Адвокат (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Голландский специалист Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао, сообщают Telegraaf.nl и NU.nl.

Адвокату в сентябре исполнилось 76 лет, после ухода из голландского «АДО Ден Хааг» в конце прошлого сезона он в очередной раз завершил тренерскую карьеру, но вскоре вступил в переговоры с Федерацией футбола Кюрасао. Первый раунд переговоров провалился, но потом стороны возобновили общение.

Адвокат сменил на посту Дина Горре, который возглавлял команду с сентября прошлого года.

Команда Кюрасао занимает 90-е место в рейтинге ФИФА — между сборными Гаити и Сирии.

В штаб Адвоката войдут его помощник Кор Пот, бывший пресс-секретарь сборной Нидерландов Кес Янсма и бывший врач «Фейенорда» Каспер ван Эйк.

Пресс-служба федерации Кюрасао сообщила в понедельник, что техническим директором стал бывший футболист сборной Марокко Халид Сину.

Адвокат был тренером «Зенита» в 2006–2009 годах, а в 2010–2012 годах возглавлял сборную России.

Сборная Кюрасао — 26-й пост в тренерской карьере голландца.