Бывший тренер «Зенита» и сборной России возглавил команду Кюрасао
Голландский специалист Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао, сообщают Telegraaf.nl и NU.nl.
Адвокату в сентябре исполнилось 76 лет, после ухода из голландского «АДО Ден Хааг» в конце прошлого сезона он в очередной раз завершил тренерскую карьеру, но вскоре вступил в переговоры с Федерацией футбола Кюрасао. Первый раунд переговоров провалился, но потом стороны возобновили общение.
Адвокат сменил на посту Дина Горре, который возглавлял команду с сентября прошлого года.
Команда Кюрасао занимает 90-е место в рейтинге ФИФА — между сборными Гаити и Сирии.
В штаб Адвоката войдут его помощник Кор Пот, бывший пресс-секретарь сборной Нидерландов Кес Янсма и бывший врач «Фейенорда» Каспер ван Эйк.
Пресс-служба федерации Кюрасао сообщила в понедельник, что техническим директором стал бывший футболист сборной Марокко Халид Сину.
Адвокат был тренером «Зенита» в 2006–2009 годах, а в 2010–2012 годах возглавлял сборную России.
Сборная Кюрасао — 26-й пост в тренерской карьере голландца.