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Бивол прокомментировал свою победу в реванше с Бетербиевым

Бивол после победы над Бетербиевым: надеюсь, что сделал достаточно
Дмитрий Бивол после победы над Артуром Бетербиевым выразил готовность к третьему поединку
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что в бою‑реванше с Артуром Бетербиевым выглядел увереннее, чем в первом поединке. Об этом он заявил сразу после боя.

В ночь на 23 февраля Бивол выиграл Бетербиева и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Первый бой между соперниками завершился победой Бетербиева.

«Я работал сегодня с первый по 12 раунд и надеюсь, что сделал достаточно. Разница между первым боем и вторым во мне. Я был увереннее, был легче, я очень хотел победить. Я сказал себе, что он может начать сегодня раньше давить, чтобы сбить меня. Его тяжело удержать от прессинга. Я устал, но и он тоже, мне пришлось наносить больше ударов», — сказал Бивол.

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Артур Бетербиев

Бивол отметил, что последние годы «прошел через многое» и выразил благодарность своей команде и своему отцу.

Абсолютный чемпион выразил готовность к третьему поединку с Бетербиевым. «Я готов к любому вызову, но я хочу немного отдохнуть, потому что у меня есть травмы. В этот раз, было воспаление в кэмпе, хочу залечиться», — отметил он.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

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Альвина Цаканян
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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