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Как Бивол отобрал титул абсолютного чемпиона у Бетербиева. Фоторепортаж

Главные кадры победы Бивола над Бетербиевым в бою за титул абсолютного чемпиона
Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели реванш за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Первым появился Бивол под песню «Группа крови» Виктора Цоя.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вслед за ним вышел Артур Бетербиев.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россияне проводили второй бой. В октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бивол выглядел увереннее в первых трех раундах. Однако следующие три трехминутки Бетербиев перехватил инициативу, а Бивол больше защищался. К экватору боя судьи отдавали ничью боксерам.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Оставшуюся половину поединка, кроме 11-го раунда, намного легче и увереннее выглядел Бивол.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Оба боксера заработают за этот поединок по $10 млн в качестве гонорара, отмечала Marca. Итоговые выплаты еще увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В итоге, поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113 в пользу Бивола.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

40-летний Бетерибев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 21 победе.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

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Альвина Цаканян
бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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