Как Бивол отобрал титул абсолютного чемпиона у Бетербиева. Фоторепортаж
Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели реванш за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Первым появился Бивол под песню «Группа крови» Виктора Цоя.
Вслед за ним вышел Артур Бетербиев.
Россияне проводили второй бой. В октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей.
Бивол выглядел увереннее в первых трех раундах. Однако следующие три трехминутки Бетербиев перехватил инициативу, а Бивол больше защищался. К экватору боя судьи отдавали ничью боксерам.
Оставшуюся половину поединка, кроме 11-го раунда, намного легче и увереннее выглядел Бивол.
Оба боксера заработают за этот поединок по $10 млн в качестве гонорара, отмечала Marca. Итоговые выплаты еще увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций.
В итоге, поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113 в пользу Бивола.
40-летний Бетерибев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 21 победе.
Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.
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