«Лучшее, что видел». Звезды бокса оценили реванш Бивола и Бетербиева

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Что звезды бокса говорят о поединке российских боксеров — в подборке «РБК Спорт»

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россиянин Артур Бетербиев в ночь на 23 февраля уступил соотечественнику Дмитрию Биволу и лишился титула абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113.

Россияне провели второй бой, в октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

40-летний Бетерибев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 21 победе. У 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.

Реакция экспертов

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Эдди Хирн, промоутер Бивола

«Так горжусь тобой, Дмитрий. Это было лучший перформанс, который я когда-либо видел в живую. Ты это сделал, мой друг», − написал Хирн на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Энтони Джошуа, британский экс-чемпион мира по боксу

«Бивол поменял тактику, отдал где-то первые четыре раунда, как это делает Усик, а затем он набрался сил в последних раундах. Это марафон, а не спринт, и он был там до самого конца. Возьмите мои деньги и организуйте третий бой. Первый был великолепен, второй был еще лучше. Им нужен третий бой, чтобы решить этот вопрос. Бивол захочет снова, потому что он может. Бетербиеву пришлось доказать это, затем ему пришлось доказать это снова, но теперь он может вернуться и показать свой характер», — сказал Джошуа в эфире DAZN.

Майкл Конлан, бронзовый призер Олимпиады по боксу и чемпион мира

«Они идеальные танцевальные партнеры. В моих глазах законный победитель Бивола, но я хочу увидеть трилогию!!!», — написал Конлан на своей странице в Х.

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии

«Бивол стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе в исторический вечер. Эпическая ночь в Эр-Рияде, где чемпионы сражались за славу в незабываемой битве, а толпа ликовала каждую минута», — написал Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Х.

Росс Эдмондс, тренер бойцов ММА

«Потрясающий бой! Давление, которое Бивол и Бетербиев оказывали друг на друга, было безумным. Великолепная демонстрация бокса обоими бойцами. Равный бой между двумя настоящими бойцами! Нереальные сцены, в которых Бивол одерживает победу! Бокс элитного уровня! Не могу дождаться трилогии!», — написал Эдмондс на своей странице в Х.

Аде Оладипо, эксперт DAZN Boxing

«Учитывая, какой монстр перед ним и что было поставлено на карту. Были раунды от Дмитрия Бивола, где я думал, что он овладел искусством бокса. Это было просто прекрасно», — сказал Оладипо DAZN.

Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира

«Это блестящая работа и победа Бивола. Он идеально подготовился и провел весь бой с преимуществом. Убежден, что тут нужен и третий бой», — цитирует Льюиса ТАСС.