«Третий бой расставит все точки над i. Что говорят о победе Бивола

В ночь на 23 февраля Дмитрий Бивол выиграл Артура Бетербиева в поединке-реванше и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Что звезды бокса говорят о результате поединка — в материале «РБК Спорт»

Фото: Боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (слева направо) во время поединка.(Валерий Шарифулин/ТАСС)

В ночь с 22 на 23 февраля прошел реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, в котором определялся новый абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе.

В итоге Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в напряженном 12-раундовом поединке решением большинства судей: 114:114, 116:112, 115:113. Эта победа позволила Биволу отобрать у Бетербиева чемпионские пояса WBC, WBO и IBF и вернуть себе титул WBA, проигранный в октябре прошлого года.

За бой боксеры получат гарантированный гонорар в $10 миллионов. Как сообщает Marca, эта сумма может возрасти за счет дополнительных выплат, включающих процент от доходов, полученных с продажи платных трансляций.

Теперь 40-летний Бетербиев имеет в своем активе 21 победу и первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.

Что сказали участники боя

После поединка Дмитрий Бивол поделился своими соображениями о различиях между реваншем и первым боем, отметив возросшую уверенность, легкость и стремление к победе.

«Я работал сегодня с первого по 12-й раунд и надеюсь, что сделал достаточно. Разница между первым боем и вторым во мне. Я был увереннее, был легче, я очень хотел победить. Я сказал себе, что он может начать сегодня раньше давить, чтобы сбить меня. Его тяжело удержать от прессинга. Я устал, но и он тоже, мне пришлось наносить больше ударов», — сказал Бивол.

Бивол также выразил желание и готовность встретиться с Артуром Бетербиевым в третьем поединке. «Я готов к любому вызову, но я хочу немного отдохнуть, потому что у меня есть травмы. В этот раз было воспаление в кэмпе, хочу залечиться», — отметил он.

После поединка Артур Бетербиев поздравил Бивола с победой и выразил заинтересованность в проведении третьего боя. «Не хочу говорить о решении, поздравление Биволу. Мусульмане всегда говорят «Альхамдуллилях». В чем разница между первым и вторым боем? Не знаю, теперь мое время делать камбэк. Третий бой... не от меня зависит, но я бы хотел», — сказал Бетербиев.

Мнение экспертов о результате боя

Александр Емельяненко, известный российский боец смешанных единоборств

«Бивол победил за счет того, что не стоял на месте и не шел в рубку. За счет того, что он двигался, смещался и не давал Бетербиеву прицелиться. Не давал ему возможности попасть по себе. Постоянно смещался, смещался и очень хорошо проводил контратаки, бил навстречу. Если взять по раундам, за Бетербиевым три раунда — остальное за Биволом», — сказал в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» Емельяненко.

«Я считаю, что стоит проводить третий бой, потому что сейчас очень спорно. Одна победа за одним, другая — за другим. И третий бой как раз необходим. Он расставит все точки над i. Там будет понятно, кто из них лучше, кто из них чемпион. Два боя за каждым — по одной победе. Третий бой как раз все прояснит и выяснит. Бетербиев сделает выводы над ошибками. По-другому подойдет к этому поединку. Посмотрим, как подойдет к подготовке Бивол» — добавил он.

Григорий Дрозд, бывший чемпион мира по версии WBC (2014–2016)

«Для меня это абсолютно логичный результат. Это был потрясающий поединок. Артур, мне кажется, потерял уверенность. Он начал пропускать справа-налево, и у него закончились козыри. Бивол просто просчитал. Они сделали хорошую работу над ошибками и смогли нейтрализовать давление Бетербиева. Очень качественный бокс, очень умный и смелый бокс. Бивол действительно был хорошо готов к этому бою. Заслуженная победа, безоговорочная. Ни у кого, ни у одного из экспертов, не возникает никаких вопросов», — сказал Дрозд «РБК Спорт».

Эдди Хирн, боксерские промоутер и управляющий директор компании Matchroom Sport

«Так горжусь тобой, Дмитрий. Это было лучший перформанс, который я когда-либо видел вживую. Ты это сделал, мой друг», − написал в соцсетях Хирн.

Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

«Это блестящая работа и победа Бивола. Он идеально подготовился и провел весь бой с преимуществом. Убежден, что тут нужен и третий бой», — приводит слова Льюиса ТАСС.

Турки аш-Шейх, организатор боя и председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии

«Бивол — абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе...», — написал он.

Коалан Логран, ирландский боец ММА

«Давление Бетербиева сумасшедшее», — написал Логран во время боя.

Майкл Конлан, боксер в полулегком весе

«Они — идеальная пара для танца, Бивол — заслуженный победитель в моих глазах, но я хочу увидеть трилогию!!!» — написал он.

Теренс Кроуфорд, чемпион мира по версии WBA

«Дмитрий, поздравляю тебя, чемпион. Ты сделал это», − написал он в соцсетях.

Дэрил Пиплс, глава Всемирной боксерской федерации (IBF)

«Это был очень конкурентный бой. Отличное выступление обоих боксеров. Я считаю, что исход боя справедлив. Думаю, если оба бойца согласны, то трилогия будет отличным решением, — передает слова Пиплса корреспондент «Матч ТВ».

Дмитрий Кириллов, бывший чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории по версии IBF

«Не будет никаких обсуждений результата боя. Он очевиден. Дима победил и показал себя гораздо ярче, чем в предыдущем бою. Сейчас он был гораздо убедительнее, чем в тот раз. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов. Ждем трилогию! Я надеюсь на это. Сто процентов, что третий бой нужен. Это будет еще один интересный бой для всего боксерского мира», — заявил Кириллов «Матч ТВ».

«В том, что бой был очень крутым, конечно, есть заслуга Бетербиева. Я удивляюсь его физическим данным! Его боксерской работе, его навыкам тоже удивляюсь. Это великий чемпион. Это бывший абсолютный чемпион мира. В любом случае, пояса у нас», — заключил он.