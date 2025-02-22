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Тарпищев предрек Андреевой место в топ-5 рейтинга WTA по итогам года

Глава Федерации тенниса России отметил, что 17-летняя Мирра Андреева, которая победила на «тысячнике» в Дубае, уже стала стабильным и хорошим игроком
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисиcтка Мирра Андреева способна по итогам 2025 года войти в топ-5 рейтинга WTA, заявил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

17-летняя Андреева в субботу завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Дубае. На следующей неделе она дебютирует в топ-10 мирового рейтинга на девятой строчке.

«Она уже стала стабильным и хорошим игроком. Молодым это всегда тяжело дается. Если она выиграла «тысячник», это говорит о том, что ее нервной системы хватает на такие соревнования. Тем более она двух игроков из первой десятки прошла. Для нее это большой плюс», — сказал Тарпищев.

Мирра Андреева дебютирует в топ-10 рейтинга WTA на девятой строчке
Спорт
Мирра Андреева

По словам Тарпищева, Андреева теперь в этом году будет стабильно в мировой десятке. «Это будет для нее большим стимулом, чтобы дальше совершенствоваться. Думаю, по итогам года Мирра пятой‑шестой в мире вполне может быть», — добавил глава ФТР.

Российская теннисистка в Дубае завоевала второй титул в карьере и первый в категории WTA-1000.

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теннис WTA Мирра Андреева Шамиль Тарпищев
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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