Тарпищев предрек Андреевой место в топ-5 рейтинга WTA по итогам года
Российская теннисиcтка Мирра Андреева способна по итогам 2025 года войти в топ-5 рейтинга WTA, заявил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
17-летняя Андреева в субботу завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Дубае. На следующей неделе она дебютирует в топ-10 мирового рейтинга на девятой строчке.
«Она уже стала стабильным и хорошим игроком. Молодым это всегда тяжело дается. Если она выиграла «тысячник», это говорит о том, что ее нервной системы хватает на такие соревнования. Тем более она двух игроков из первой десятки прошла. Для нее это большой плюс», — сказал Тарпищев.
По словам Тарпищева, Андреева теперь в этом году будет стабильно в мировой десятке. «Это будет для нее большим стимулом, чтобы дальше совершенствоваться. Думаю, по итогам года Мирра пятой‑шестой в мире вполне может быть», — добавил глава ФТР.
Российская теннисистка в Дубае завоевала второй титул в карьере и первый в категории WTA-1000.
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