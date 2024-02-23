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Игрок НХЛ выложил и удалил видео с белым порошком

Игрок клуба НХЛ «Аризона» Ружичка выложил видео с белым порошком
Словацкий форвард «Аризоны» Адам Ружичка выложил, но вскоре удалил видео, на котором употребляет неизвестное вещество. Ожидается, что теперь «Койотис» разорвут с ним контракт
Адам Ружичка (слева)
Адам Ружичка (слева) (Фото: Kyle Ross / USA TODAY Sports / Reuters)

Словацкий форвард клуба НХЛ «Аризона Койотис» Адам Ружичка выложил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, в котором, возможно, употребляет наркотики, сообщает портал iSport.cz.

Вскоре это видео было удалено. Сам Ружичка и его клуб пока никак не прокомментировали произошедшее.

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Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман, один из главных инсайдеров в НХЛ, сообщил в соцсети X, что «Аризона» в ближайшее время собирается выставить Ружичку на драфт отказов с целью дальнейшего разрыва контракта.

Ружичка был выбран «Калгари Флэймз» на драфте НХЛ 2017 года под общим 109-м номером. За канадскую команду он сыграл 114 матчей и набрал 40 (14+26) очков.

В конце января Ружичка через драфт отказов пополнил состав «Аризоны». За новый клуб он успел сыграть три матча.

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