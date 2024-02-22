Калинская победила американку Гауфф в четвертьфинале турнира WTA в Дубае

Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае

Анна Калинская переиграла Кори Гауфф в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:2. Следующей соперницей россиянки будет первая ракетка мира Ига Свентек

Анна Калинская (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Дубае с призовым фондом более $3,2 млн.

В четвертьфинале Калинская, 40-я ракетка мира, победила американку Кори Гауфф (третья) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

За выход в финал Калинская сыграет с полькой Игой Свентек (первая).

В другом полуфинале встретятся румынка Сорана Кырстя (22-я) и итальянка Джасмин Паолини (26-я).

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1000 — второй по престижности после «Большого шлема».

Калинская в этом сезоне выступила лучше других россиянок на Australian Open, где дошла до четвертьфинала.