 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае

Калинская победила американку Гауфф в четвертьфинале турнира WTA в Дубае
Анна Калинская переиграла Кори Гауфф в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:2. Следующей соперницей россиянки будет первая ракетка мира Ига Свентек
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Дубае с призовым фондом более $3,2 млн.

В четвертьфинале Калинская, 40-я ракетка мира, победила американку Кори Гауфф (третья) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

За выход в финал Калинская сыграет с полькой Игой Свентек (первая).

Рублев сенсационно проиграл 18-летнему чеху из второй сотни рейтинга ATP
Спорт
Андрей Рублев

В другом полуфинале встретятся румынка Сорана Кырстя (22-я) и итальянка Джасмин Паолини (26-я).

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1000 — второй по престижности после «Большого шлема».

Калинская в этом сезоне выступила лучше других россиянок на Australian Open, где дошла до четвертьфинала.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анна Калинская
Материалы по теме
Карен Хачанов после отказа соперника вышел в полуфинал турнира в Дохе
Спорт
Рыбакина второй раз снялась с турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 16:42
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 23:10
Правительство предложило отсрочку от призыва для прокуратуры и СК Политика, 23:00
В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник Политика, 22:52
Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке Политика, 22:43
Путин заявил о готовности Китая упростить въезд российским дальнобойщикам Бизнес, 22:39
В МВФ удивились росту российской экономики в условиях санкций Экономика, 22:33
Как убрать и предупредить гиперпигментацию кожи РБК и Вирсавия, 22:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Финансы, 22:22
Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае Спорт, 22:14
Гусев повторил бомбардирский рекорд КХЛ и вывел «Динамо» в лидеры Спорт, 21:48
Власти сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области Политика, 21:47
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии Политика, 21:43
Reuters узнал, кого исключат из санкций ЕС кроме Воложа Политика, 21:21
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:10