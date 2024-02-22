Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Дубае с призовым фондом более $3,2 млн.
В четвертьфинале Калинская, 40-я ракетка мира, победила американку Кори Гауфф (третья) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.
За выход в финал Калинская сыграет с полькой Игой Свентек (первая).
В другом полуфинале встретятся румынка Сорана Кырстя (22-я) и итальянка Джасмин Паолини (26-я).
Турнир в Дубае относится к категории WTA 1000 — второй по престижности после «Большого шлема».
Калинская в этом сезоне выступила лучше других россиянок на Australian Open, где дошла до четвертьфинала.
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