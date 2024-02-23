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Большунов ответил Степановой, назвавшей скучными его победы в России

Большунов назвал Веронику Степанову совершенно неинтересным человеком
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил, что не хочет тратить эмоции на человека, который ему совершенно не интересен
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил «Чемпионату», что ему совершенно не интересна Вероника Степанова, которая критически высказалась в его адрес.

Ранее олимпийская чемпионка Пекина в эстафете во время одной из трансляций назвала скучными победы Большунова на внутрироссийских стартах.

«После комментариев Вероники Степановой мне многие писали и извинялись за ее слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведет себя невежливо? Извинений за ее работу было очень много», — сказал Большунов.

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Александр Большунов

По словам Большунова, после всех сообщений он подумал о том, чтобы самому посмотреть эту трансляцию с комментариями Степановой, но в итоге не стал этого делать. «Подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию «Большунов» при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», — заключил лыжник.

Большунов в нынешнем сезоне выиграл все личные гонки, в которых стартовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.

Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Соленг Шинстад даже предположил, что победы трехкратного олимпийского чемпиона во всех гонках в России могут заранее согласовывать.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Вероника Степанова
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