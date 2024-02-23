Большунов ответил Степановой, назвавшей скучными его победы в России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил, что не хочет тратить эмоции на человека, который ему совершенно не интересен

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил «Чемпионату», что ему совершенно не интересна Вероника Степанова, которая критически высказалась в его адрес.

Ранее олимпийская чемпионка Пекина в эстафете во время одной из трансляций назвала скучными победы Большунова на внутрироссийских стартах.

«После комментариев Вероники Степановой мне многие писали и извинялись за ее слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведет себя невежливо? Извинений за ее работу было очень много», — сказал Большунов.

По словам Большунова, после всех сообщений он подумал о том, чтобы самому посмотреть эту трансляцию с комментариями Степановой, но в итоге не стал этого делать. «Подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию «Большунов» при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», — заключил лыжник.

Большунов в нынешнем сезоне выиграл все личные гонки, в которых стартовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.

Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Соленг Шинстад даже предположил, что победы трехкратного олимпийского чемпиона во всех гонках в России могут заранее согласовывать.