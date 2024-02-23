 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова»

Большунов победил в юбилейной «Гонке Легкова», биатлонист Латыпов — четвертый
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам опередил Сергея Ардашева и Алексея Червоткина. Биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место. В женской гонке победу одержала Вероника Степанова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем традиционной «Гонки Легкова», которая прошла в городе Пересвет в Московской области.

Дистанцию 20 км Большунов преодолел за 46 минут и 24 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание пять секунд), третьим стал Алексей Червоткин (+15 секунд).

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место, уступив Большунову 30 секунд.

Вяльбе отказалась назвать лыжников и биатлонистов в России одной семьей
Спорт
Елена Вяльбе

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова (51 минута 27 секунд), опередившая Анастасию Кулешову (+13) и Марию Истомину (+36).

Большунов на недавней Спартакиаде сильнейших выиграл личный и командный спринты, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала седьмой. Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Ежегодные соревнования «Гонка Легкова» прошли в десятый раз. В этом году соревнования приурочены к десятилетнему юбилею Олимпийских игр в Сочи и олимпийского золота Александра Легкова. Лыжник на ОИ-2014 победил в марафоне на 50 км.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Вероника Степанова Эдуард Латыпов
Материалы по теме
Лучшая лыжница России пропустит остаток сезона
Спорт
Большунов выиграл пятое золото Спартакиады, победив в лыжном марафоне
Спорт
В Норвегии усомнились в честности побед Большунова в гонках в России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину в Шебекино Политика, 14:29
Клуб Миранчука узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 14:22
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 14:14
Байден объявил о новых санкциях США против России Политика, 14:14
Собянин рассказал, где будет штаб Московского военного округа Общество, 14:08
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата Общество, 13:59
ЕС ввел ограничения против компаний из семи стран за обход санкций Политика, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова» Спорт, 13:29
Споры с ФТС о платежах, новые запреты и ограничения ВЭД: таможенный обзор Pro, 13:24
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 13:13
CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на отстранение в МОК Спорт, 13:09
Лучшая лыжница России пропустит остаток сезона Спорт, 12:50
Кремль попросит у Армении разъяснить заявления о заморозке участия в ОДКБ Политика, 12:49
Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России Политика, 12:36