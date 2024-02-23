Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам опередил Сергея Ардашева и Алексея Червоткина. Биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место. В женской гонке победу одержала Вероника Степанова

Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем традиционной «Гонки Легкова», которая прошла в городе Пересвет в Московской области.

Дистанцию 20 км Большунов преодолел за 46 минут и 24 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание пять секунд), третьим стал Алексей Червоткин (+15 секунд).

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место, уступив Большунову 30 секунд.

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова (51 минута 27 секунд), опередившая Анастасию Кулешову (+13) и Марию Истомину (+36).

Большунов на недавней Спартакиаде сильнейших выиграл личный и командный спринты, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала седьмой. Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Ежегодные соревнования «Гонка Легкова» прошли в десятый раз. В этом году соревнования приурочены к десятилетнему юбилею Олимпийских игр в Сочи и олимпийского золота Александра Легкова. Лыжник на ОИ-2014 победил в марафоне на 50 км.