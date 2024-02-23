«Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового сыграет на этой стадии против «Фиорентины», «Аякс» встретится с «Астон Виллой», «Лилль» — с австрийским «Штурмом», «Брюгге» — с «Мольде». Первые встречи состоятся 7 марта, ответные — 14 марта

Трофей Лиги конференций (Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Global Look Press)

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Ее итоги выглядят следующим образом:

«Серветт» (Швейцария) — «Виктория Пльзень» (Чехия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия);

«Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия);

«Юнион» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция);

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — ПАОК (Греция);

«Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция);

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Фиорентина» (Италия);

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

Первые матчи пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.

«Маккаби» (Хайфа) в начале февраля взял в аренду у московского «Динамо» полузащитника Даниила Лесового, на счету которого есть вызов в сборную России.

Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.

Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм».