 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
«Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового сыграет на этой стадии против «Фиорентины», «Аякс» встретится с «Астон Виллой», «Лилль» — с австрийским «Штурмом», «Брюгге» — с «Мольде». Первые встречи состоятся 7 марта, ответные — 14 марта
Трофей Лиги конференций
Трофей Лиги конференций (Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Global Look Press)

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Ее итоги выглядят следующим образом:

  • «Серветт» (Швейцария) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
  • «Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия);
  • «Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия);
  • «Юнион» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция);
  • «Динамо» (Загреб, Хорватия) — ПАОК (Греция);
  • «Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция);
  • «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Фиорентина» (Италия);
  • «Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

Первые матчи пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.

Клуб Миранчука узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Спорт
Трофей Лиги Европы

«Маккаби» (Хайфа) в начале февраля взял в аренду у московского «Динамо» полузащитника Даниила Лесового, на счету которого есть вызов в сборную России.

Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.

Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Теги
Футбол Лига конференций
Материалы по теме
Донецкий «Шахтер» не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Сестры Аверины завершили спортивную карьеру Спорт, 15:54
В Авдеевке начали выдавать российские паспорта Политика, 15:52
Зеленский анонсировал новое контрнаступление Политика, 15:51
В Забайкалье сообщили о 16 погибших военных после удара в ДНР Политика, 15:37
Вызывавшийся в сборную Бразилии футболист перешел в клуб Первой лиги Спорт, 15:36
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций Спорт, 15:20
Торговый концерн Stockmann сменит название Бизнес, 15:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО Политика, 15:18
МИД России объявил об ответе на санкции ЕС Политика, 15:10
Зеленский встретился с премьер-министром Дании во Львове Политика, 15:00
Большунов ответил Степановой, назвавшей скучными его победы в России Спорт, 14:46
Видеосервисы по требованию РКН удалили сериал «Алиса не может ждать» Технологии и медиа, 14:40
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину в Шебекино Политика, 14:29
Клуб Миранчука узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 14:22