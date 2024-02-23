Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Ее итоги выглядят следующим образом:
- «Серветт» (Швейцария) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
- «Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия);
- «Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия);
- «Юнион» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция);
- «Динамо» (Загреб, Хорватия) — ПАОК (Греция);
- «Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция);
- «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Фиорентина» (Италия);
- «Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
Первые матчи пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.
«Маккаби» (Хайфа) в начале февраля взял в аренду у московского «Динамо» полузащитника Даниила Лесового, на счету которого есть вызов в сборную России.
Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.
Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм».
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