«Динамо» объявило о переходе Лесового в израильский клуб
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и подразумевает право выкупа.
Футболист перешел в «Динамо» в сентябре 2020 года и за четыре сезона провел за команду 72 матча и забил пять мячей. В этом сезоне 26-летний Лесовой принял участие в 13 играх и отметился одной результативной передачей.
В 2020 году Лесовой вызывался в сборную России, но не провел в ее составе ни одного матча.
«Маккаби» является действующим чемпионом Израиля и идет на втором месте в турнирной таблице текущего чемпионата.
Ранее израильский телеканал Sport 5 сообщал, что Лесовой планирует получить гражданство Израиля, «Маккаби» начал этим заниматься. Кроме того, телеканал One сообщал, что израильский клуб арендует россиянина с правом выкупа за €1,2 млн.
Лесовой родился в Москве, долгое время жил на Украине и занимался в академии киевского «Динамо». Футболист выступал за юношескую сборную Украины, но в 2016 году подписал контракт с петербургским «Зенитом» и принял российское гражданство. Позднее Лесовой играл за молодежную сборную России и тульский «Арсенал».
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