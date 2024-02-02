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«Динамо» объявило о переходе Лесового в израильский клуб

Футболист «Динамо» Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы
«Маккаби» из Хайфы взял полузащитника в аренду до конца сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что в израильском клубе работают над тем, чтобы игрок получил гражданство страны
Даниил Лесовой
Даниил Лесовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и подразумевает право выкупа.

Футболист перешел в «Динамо» в сентябре 2020 года и за четыре сезона провел за команду 72 матча и забил пять мячей. В этом сезоне 26-летний Лесовой принял участие в 13 играх и отметился одной результативной передачей.

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В 2020 году Лесовой вызывался в сборную России, но не провел в ее составе ни одного матча.

«Маккаби» является действующим чемпионом Израиля и идет на втором месте в турнирной таблице текущего чемпионата.

Ранее израильский телеканал Sport 5 сообщал, что Лесовой планирует получить гражданство Израиля, «Маккаби» начал этим заниматься. Кроме того, телеканал One сообщал, что израильский клуб арендует россиянина с правом выкупа за €1,2 млн.

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Лесовой родился в Москве, долгое время жил на Украине и занимался в академии киевского «Динамо». Футболист выступал за юношескую сборную Украины, но в 2016 году подписал контракт с петербургским «Зенитом» и принял российское гражданство. Позднее Лесовой играл за молодежную сборную России и тульский «Арсенал».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Израиль Даниил Лесовой
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