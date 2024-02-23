Клуб Миранчука узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Ее итоги выглядят следующим образом:
- «Спарта» (Прага, Чехия) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Марсель» (Франция) — «Вильярреал» (Испания);
- «Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
- «Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия);
- «Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия);
- «Милан» (Италия) — «Славия» (Прага, Чехия);
- «Карабах» (Азербайджан») — «Байер» (Германия).
В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Основным вратарем «Карабаха» является россиянин Андрей Лунев.
Первые матчи пройдет 7 марта, ответные — 14 марта.
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская «Севилья».
Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.
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