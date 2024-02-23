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Клуб Миранчука узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Итальянская «Аталанта» на этой стадии встретится с португальским «Спортингом». «Карабах» Андрея Лунева сыграет с «Байером», «Ливерпуль» — с чешской «Спартой», «Рома» — с «Брайтоном», «Милан» — со «Славией»
Трофей Лиги Европы
Трофей Лиги Европы (Фото: Joern Pollex / Bongarts / Getty Images)

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Ее итоги выглядят следующим образом:

  • «Спарта» (Прага, Чехия) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Марсель» (Франция) — «Вильярреал» (Испания);
  • «Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
  • «Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия);
  • «Милан» (Италия) — «Славия» (Прага, Чехия);
  • «Карабах» (Азербайджан») — «Байер» (Германия).

В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Основным вратарем «Карабаха» является россиянин Андрей Лунев.

Первые матчи пройдет 7 марта, ответные — 14 марта.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская «Севилья».

Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.

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Футбол Лига Европы Аталанта Алексей Миранчук
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