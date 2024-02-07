Родченков призвал МОК навсегда запретить флаг России на Олимпиадах
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, сбежавший в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), Григорий Родченков заявил CNN, что российские флаг и гимн из-за военной операции на Украине нужно навсегда запретить на Олимпийских играх.
Родченков добавил, что «если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он отстранит их (россиян) на десять лет, не меньше».
РБК направил запрос в ОКР и пресс-центр Министерства спорта России.
МОК после начала спецоперации на Украине рекомендовал отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023-го организация рекомендовала вернуть их в нейтральном статусе и при соблюдении таких условий, как отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами. В декабре МОК разрешил спортсменам обеих стран выступить на Олимпиаде, но пообещал провести повторную проверку их соответствия критериям.
Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года назвал отношение МОК к спортсменам «этнической дискриминацией».
В 2016 году Родченков заявил, что в России существовала государственная программа поддержки употребления допинга. Россия неоднократно отрицала обвинения Родченкова, комиссия МОК под руководством Самюэля Шмида в 2017 году также не нашла доказательств существования в России «государственной системы допинга».
В 2017-м WADA получило от Родченкова копию части данных базы московской лаборатории, в которых утверждалось о наличии доказательств фальсификации результатов проб за 2012–2015 годы. В ноябре WADA сообщило, что уже по 282 случаям, связанных с этой базой данных, вынесены решения в отношении российских спортсменов.
Владимир Путин в 2016 году заявил, что Родченков во главе московской лаборатории сам занимался «криминальным бизнесом» и «постоянно эту дрянь таскал». «Заставлял людей их брать и применять, а те, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумал какие-то санкции», — рассказал Путин. «А потом, когда ему хвост прижали и не смогли просто посадить, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, там все «сливать», — заявил президент.
Родченков живет в США и находится в программе защиты свидетелей.
Против Родченкова в 2011 году возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), оно было приостановлено в 2015-м и возобновлено прокуратурой в 2017-м. В 2016 году СК возбудил в отношении Родченкова дело по ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»), он был объявлен в международный розыск, а Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. В ноябре 2017-го СК возбудил против Родченкова и дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК) и заявил, что будет добиваться его экстрадиции.
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