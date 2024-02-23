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Аргентина сыграет два матча в США вместо отмененных в Китае из-за Месси

Сборная Аргентины сыграет два матча в США вместо отмененных в Китае из-за Месси
Власти Китая отменили мартовские товарищеские матчи сборной Аргентины после скандала с Лионелем Месси в Гонконге. Вместо этого аргентинцы сыграют против Сальвадора 22 марта в Филадельфии и против Нигерии 26 марта в Лос-Анджелесе
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Сборная Аргентины по футболу в марте проведет два товарищеских матча в США. Об этом объявила федерация футбола страны.

Аргентинцы сыграют против Сальвадора 22 марта в Филадельфии и против Нигерии 26 марта в Лос-Анджелесе.

Сборная Аргентины должна была в марте провести матчи в Китае против Нигерии и Кот-д'Ивуара, но их отметили после скандала с Лионелем Месси.

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Лидер «Интер Майами» 4 февраля не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Матч в Гонконге собрал 40 тыс. зрителей, причем некоторые зрители заплатили почти 5 тыс. гонконгских долларов ($640) за билет. После этого китайские власти отменили товарищеские матчи сборной Аргентины.

Сам Месси в начале этой недели опубликовал в китайской социальной сети Weibo двухминутное видеообращение к болельщикам, в котором опроверг политическую подоплеку пропуска товарищеского матча в Гонконге. Футболист заявил, что не сыграл в Гонконге 4 февраля только из-за риска усугубить травму бедра.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
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