Как Месси разозлил болельщиков и власти Китая

Власти Китая отменили товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии после скандала с форвардом Лионелем Месси в Гонконге. Как аргентинский форвард разозлил болельщиков и китайские власти — в материале «РБК Спорт»

Лионель Месси (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Китайские власти отменили товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии, который должен был пройти в марте в Ханчжоу, после скандала с Лионелем Месси. «Ввиду нынешних общеизвестных причин, компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием сборной Аргентины нет. Поэтому мы решили его отменить», — говорится в заявлении спортивного бюро Ханчжоу.

Также в марте у сборной Аргентины запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Пекине. Пока неизвестно, состоится ли эта встреча. Чем же Месси разозлил болельщиков и власти Китая?

Скандал в Гонконге

Матч между «Интером Майами» и сборной звезд Гонконга состоялся 4 февраля. Стоимость билетов на игру составила от $112 до $624, их раскупили в течение часа после начала продаж. Также в магазинах почти не осталось футболок аргентинского форварда, а их цена доходила до $166.

Жорди Альба, Луис Суарес, Лионель Месси и Серхио Бускетс (слева направо) (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Увидеть игру Месси на стадионе пришли около 40 тыс. человек. Однако единственные звезды, на которых зрителям удалось посмотреть, это бывший игроки «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые провели на поле по 30 минут. Уругваец Луис Суарес и Месси остались в запасе и не провели на поле ни минуты.

Во время матча зрители кричали «мы хотим Месси», а уже к концу игры они требовали вернуть деньги за билеты. После встречи, которая закончилась победой «Интер Майами» (4:1), с благодарственной речью к фанатам обратился владелец клуба Дэвид Бекхэм. Однако болельщики освистали его.

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Кроме того, в X (бывший Twitter) распространилось видео, на котором один из болельщиков бьет ногой по макету с изображением игроков «Интер Майами» и сносит картонную голову Месси.

Фото: hk_kickers/ X (запрещен в России)

На отсутствие звезды отреагировали не только фанаты. Комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) пообещал сократить финансирование организаторам матча. В организации заявили, что правительство и футбольные болельщики крайне разочарованы тем, как организаторы из Tatler Asia договорились об участии аргентинца в матче. Источники SCMP сообщили, что главу администрации Гонконга Джона Ли Качхиу, который и сам пришел на матч, уверяли, что Месси сыграет в этой встрече.

MSEC выделил почти $2 млн на само мероприятие и еще грант на сумму более $120 тыс. стадиону. Контракт предусматривал, что форвард появится как минимум на 45 минут. Но правительство не проинформировали о том, что ситуация изменилась из-за травмы.

Источник South China Morning Post сообщил, что также гонконгских футболистов разочаровало нежелание Месси взаимодействовать с ними за пределами поля.

Организатор матча Tatler Asia 9 февраля сообщил, что вернет болельщикам 50% стоимости билетов из‑за отсутствия на поле главной звезды «Майами».

При этом Месси принял участие в открытой тренировке, которая прошла в Гонконге 3 февраля. После матча тренер «Интера» Херардо Мартино рассказал, что у аргентинского форварда воспаление мышц задней поверхности бедра.

Мартино также извинился перед фанатами, которые рассчитывали посмотреть на игру Месси и Суареса. «Таким было решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем. Мы понимаем, что фанаты по-настоящему разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик», — добавил он.

В поддержку Месси выступил французский нападающий «Аль-Иттихада» и обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема. Он заявил, что болельщики, критикующие аргентинца, не разбираются в футболе.

Позже Месси объяснил, что почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы еще во время первого матча в Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля»: «Во втором матче (против «Ан-Насра». — РБК) я попробовал проверить, какие будут ощущения, потому что я сделал МРТ и выяснил, что у меня отек, что мышца перегружена, но травмы не было. Поэтому я попытался сыграть».

По словам футболиста, он хотел принять участие в матче в Гонконге, потому что там было много людей и дети из больницы, но дискомфорт в мышцах остался.

«К сожалению, в футболе в любой игре может случиться травма. И со мной это произошло. Мне обидно, что я не смог сыграть в Гонконге, потому что я всегда хочу принимать участие в таких играх, особенно когда мы летим так далеко, а люди с таким нетерпением ждут нашей игры. Надеюсь, мы вернемся и проведем там еще один матч, в котором я выйду на поле», — сказал Месси.

Однако уже через три дня, 7 февраля, форвард сыграл 30 минут в Японии против «Виссел Кобе». После этого власти Китая отменили мартовский товарищеский матч Аргентина — Нигерия. Также в марте у сборной Аргентины запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Пекине, однако пока неизвестно, состоится ли эта встреча.

Сорвавшийся «The Last Dance» Месси и Роналду

Инцидент в Гонконге стал не первым разочарованием для болельщиков Месси. 1 февраля в Эр-Рияде состоялся матч товарищеского турнира Кубка сезона между «Ан-Насром» и «Интер Майами». Эту встречу анонсировали как «последний танец» между двумя многократными обладателями «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Стоимость билетов достигала $11,2 тыс. Однако за день до матча стало известно, что португальский форвард «Ан-Насра» пропустит встречу из-за травмы: при этом, до матча с «Интером» Роналду также отменил два товарищеских матча на сборе в Китае.

Последний раз Месси и Роналду играли друг против друга в январе 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), за который выступал Месси, провел товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, где был Роналду. ПСЖ выиграл со счетом 5:4. Месси забил один гол, Роналду — два.

Кроме того, «Интер Майами» включил Лионеля Месси в заявку на товарищеский матч с саудовским «Ан-Насром» всего за несколько минут до начала товарищеской встречи в Эр-Рияде. В первоначальной версии заявки аргентинца не было. В итоге, аргентинец провел на поле лишь десять минут. «Интер» был разгромлен со счетом 0:6.