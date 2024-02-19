Месси обратился к китайским фанатам в Weibo после скандала в Гонконге
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в китайской социальной сети Weibo двухминутное видеообращение к болельщикам, в котором опроверг политическую подоплеку пропуска товарищеского матча в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post.
Месси 4 февраля не вышел на поле в матче «Интер Майами» со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. После этого власти Гонконга пообещали урезать финансирование организаторам, а китайские власти отменили товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии, который должен был пройти в марте в Ханчжоу.
«Я действительно не мог играть. Я чувствовал дискомфорт, и был риск, что я сделаю еще хуже», — сказал Месси, который и ранее называл причиной пропуска игры травму бедра.
Аргентинец назвал абсолютной неправдой предположения, что он не хотел играть по политическим причинам. «Если бы это было так, я бы даже не ездил в Японию или Китай так часто, как сейчас», — сказал Месси.
Футболист также отметил, что вышел на замену в матче с «Виссел Кобе» в Токио 7 февраля, потому что стал чувствовать себя немного лучше.
«Интер Майами» провел турне в межсезонье, побывав в том числе в Саудовской Аравии. Месси принял участие в матче с «Аль-Хилялем», а в игре с «Ан-Насром» Криштиану Роналду появился на поле только в концовке.
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