Московское «Динамо» обыграло клуб Слуцкого в серии пенальти

Матч закончился в основное время со счетом 2:2. В серии пенальти лучше оказалось «Динамо» — 5:3

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московский «Динамо» обыграл китайский «Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти в товарищеском матче в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в ОАЭ.

Матч прошел в Абу-Даби и закончился в основное время со счетом 2:2.

В составе китайского клуба голами отличились Рафаэл Ратао (на второй минуте) и У Си (45+2).

У «Динамо» голы на счету Бителло (4) и Ивана Сергеева (46).

В серии пенальти лучше оказалось «Динамо» — 5:3.

Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» раскритиковал тренера «Динамо» Ролана Гусева за его слова о физической подготовке игроков и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах».

За день до матча во время пресс-конференции в рамках турнира тренеры помирились друг с другом.

26 января «Динамо» сыграет с китайским «Чэнду Жучэн».