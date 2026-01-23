Московское «Динамо» обыграло клуб Слуцкого в серии пенальти
Московский «Динамо» обыграл китайский «Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти в товарищеском матче в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в ОАЭ.
Матч прошел в Абу-Даби и закончился в основное время со счетом 2:2.
В составе китайского клуба голами отличились Рафаэл Ратао (на второй минуте) и У Си (45+2).
У «Динамо» голы на счету Бителло (4) и Ивана Сергеева (46).
В серии пенальти лучше оказалось «Динамо» — 5:3.
Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» раскритиковал тренера «Динамо» Ролана Гусева за его слова о физической подготовке игроков и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах».
За день до матча во время пресс-конференции в рамках турнира тренеры помирились друг с другом.
26 января «Динамо» сыграет с китайским «Чэнду Жучэн».
