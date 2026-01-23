Московское «Динамо» обыграло клуб Слуцкого в серии пенальти

 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,9 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,95 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 1,97 x 3,2 2 4,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Московское «Динамо» обыграло «Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти
Матч закончился в основное время со счетом 2:2. В серии пенальти лучше оказалось «Динамо» — 5:3
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московский «Динамо» обыграл китайский «Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти в товарищеском матче в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в ОАЭ.

Матч прошел в Абу-Даби и закончился в основное время со счетом 2:2.

В составе китайского клуба голами отличились Рафаэл Ратао (на второй минуте) и У Си (45+2).

У «Динамо» голы на счету Бителло (4) и Ивана Сергеева (46).

В серии пенальти лучше оказалось «Динамо» — 5:3.

Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» раскритиковал тренера «Динамо» Ролана Гусева за его слова о физической подготовке игроков и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах».

За день до матча во время пресс-конференции в рамках турнира тренеры помирились друг с другом.

26 января «Динамо» сыграет с китайским «Чэнду Жучэн».

Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол ФК Динамо Москва ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер) Ролан Гусев
