Гусев и Слуцкий помирились перед матчем «Динамо» и «Шанхай Шэньхуа»

Ранее Слуцкий жестко раскритиковал Гусева за его слова о предшественнике в «Динамо» и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах»

Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главные тренеры московского «Динамо» Ролан Гусев и китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge помирились после критических высказываний бывшего тренера сборной России в адрес Гусева.

«Каждый из нас имеет право высказывать свою точку зрения. Я воспользовался ситуацией. Не было чего-то личного. Гусев — молодой специалист, поэтому это абсолютно рабочая история», — сказал Слуцкий.

Гусев заявил, что принял критику тренера китайского клуба и «отрефлексировал» ее.

В ноябре после матча с петербургским «Зенитом» Гусев заявил, что у игроков «Динамо» низкая физическая готовность. После чего извинился за эти слова перед бывшим тренером команды Валерием Карпиным.

В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» Слуцкий раскритиковал Гусева за его слова и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах».

Команды сыграют между собой 23 января в ОАЭ.