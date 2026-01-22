 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,7 x 3,8 2 1,93 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,18 x 3,4 2 3,3 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Гусев и Слуцкий помирились перед матчем «Динамо» и «Шанхай Шэньхуа»

Ролан Гусев и Леонид Слуцкий помирились перед матчем «Динамо» и «Шанхай Шэньхуа»
Ранее Слуцкий жестко раскритиковал Гусева за его слова о предшественнике в «Динамо» и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах»
Ролан Гусев
Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главные тренеры московского «Динамо» Ролан Гусев и китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge помирились после критических высказываний бывшего тренера сборной России в адрес Гусева.

«Каждый из нас имеет право высказывать свою точку зрения. Я воспользовался ситуацией. Не было чего-то личного. Гусев — молодой специалист, поэтому это абсолютно рабочая история», — сказал Слуцкий.

Гусев заявил, что принял критику тренера китайского клуба и «отрефлексировал» ее.

В ноябре после матча с петербургским «Зенитом» Гусев заявил, что у игроков «Динамо» низкая физическая готовность. После чего извинился за эти слова перед бывшим тренером команды Валерием Карпиным.

В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» Слуцкий раскритиковал Гусева за его слова и заявил, что «такого человека не взял бы в штаб ни при каких обстоятельствах».

Команды сыграют между собой 23 января в ОАЭ.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Рената Утяева
Ролан Гусев Леонид Слуцкий (тренер) ФК Динамо Москва ФК Шанхай Шэньхуа
Материалы по теме
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами
Спорт
Газзаев вошел в консультативный совет московского «Динамо»
Спорт
«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31
Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера Политика, 17:26