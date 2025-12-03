Гусев извинился перед Карпиным за слова о подготовке игроков «Динамо»
И.о. главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев извинился перед Валерием Карпиным за свои слова о слабой физической подготовке «бело-голубых», которые могли быть восприняты как критика в адрес предыдущего тренерского штаба, его слова передает Sports.ru.
«Мне хотелось бы извиниться за эти высказывания перед Валерием Карпиным, перед болельщиками «Динамо», да и вообще перед всеми, кого эти слова задели», — сказал Гусев.
Он отметил, что его слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Карпину. «Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в «Динамо». <...> Мои слова — рефлексия по неудачным результатам «Динамо». Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства».
Гусев добавил, что «по-футбольному и по-человечески поступил неправильно». «Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику», — заключил тренер.
Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. 29 ноября после кубкового матча с «Зенитом» Гусев заявил, что у игроков «Динамо» низкая физическая готовность.
