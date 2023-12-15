Бывший тренер сборной Испании по футболу возглавил российский клуб
Испанец Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.
Срок действия контракта 46-летнего испанского специалиста не уточняется.
«Сочи» 3 декабря отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.
Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 18 матчах.
Морено работал ассистентом главного тренера в «Барселоне» (2008–2011, 2014–2017), «Роме» (2011–2012), «Сельте» (2013–2014), возглавлял «Монако» (2019–2020), «Гранаду» (2021–2022) и сборную Испании (2019).
Морено возглавлял сборную Испании в отборочном турнире Евро-2020, когда Луис Энрике ушел в отставку, чтобы побыть с больной раком девятилетней дочерью (она позднее умерла). Под руководством Морено испанская сборная одержала восемь побед в 10 матчах и ни разу не проиграла. Однако на чемпионате Европы командой руководил вернувшийся Луис Энрике.
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