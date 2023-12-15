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Бывший тренер сборной Испании по футболу возглавил российский клуб

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил клуб РПЛ «Сочи»
Роберт Морено возглавил аутсайдера РПЛ «Сочи». Он сменил на этом посту Александра Точилина, став третьим тренером клуба в нынешнем сезоне
Роберт&nbsp;Морено
Роберт Морено (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Испанец Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Срок действия контракта 46-летнего испанского специалиста не уточняется.

«Сочи» 3 декабря отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.

Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 18 матчах.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Морено работал ассистентом главного тренера в «Барселоне» (2008–2011, 2014–2017), «Роме» (2011–2012), «Сельте» (2013–2014), возглавлял «Монако» (2019–2020), «Гранаду» (2021–2022) и сборную Испании (2019).

Морено возглавлял сборную Испании в отборочном турнире Евро-2020, когда Луис Энрике ушел в отставку, чтобы побыть с больной раком девятилетней дочерью (она позднее умерла). Под руководством Морено испанская сборная одержала восемь побед в 10 матчах и ни разу не проиграла. Однако на чемпионате Европы командой руководил вернувшийся Луис Энрике.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Сочи Роберт Морено

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