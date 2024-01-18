Баскетболист ЦСКА принес извинения за употребление кокаина
Бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов принес извинения за употребление кокаина. Заявление баскетболиста опубликовано на сайте клуба. Ранее Курбанова дисквалифицировали на три месяца.
«Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком», — заявил он.
По словам Курбанова, для него самое главное сейчас — как можно быстрее вернуться к игре.
Курбанов 27 октября приостановил карьеру «по личным причинам».
Его дисквалификация истекает 19 января.
В РУСАДА заявили ТАСС, что баскетболиста отстранили только на три месяца, поскольку он смог доказать, что принимал кокаин во внесоревновательный период и не в связи со спортивной деятельностью.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил «Матч ТВ», что это «беспрецедентный случай» и решение по Курбанову будет принято до конца месяца после консультаций со спонсорами и владельцами клуба.
Курбанову 37 лет, он 11 раз становился чемпионом России и три раза побеждал в Евролиге.
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